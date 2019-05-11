Будущее наступило: представлен летающий поднос для умного дома

Разработчики из университета медиаисследований в Штутгарте и Дармштадтского технического университета представили дрон TrayDrone, который можно использовать в качестве летающего подноса. Прототип был показан на ежегодной ярмарке LivingKitchen.

TrayDrone вписывается в концепцию умного дома и может выполнять в нём различные функции. Квадрокоптер способен переносить груз весом до килограмма.

Во время демонстрации было показано, как можно заказать какой-нибудь объект у голосового помощника Alexa. После команды «Алекса, принеси мне что-нибудь» на кухне открывается специальная дверца в стене, из ниши вылетает дрон и приносит на подносе нужные объекты на стол. Забавно, что полётом при этом приходилось управлять оператору, да и автоматическая загрузка подноса не предусмотрена.

Прототип пока сильно шумит, создаёт сильный поток воздуха, кроме того есть риск столкновений.