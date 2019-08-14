Будущий флагманский смартфон Meizu обогнал по производительности Samsung Galaxy Note10+

Meizu 16s Pro сумел получить в AnTuTu 464 411 баллов. Это очень хороший результат. Для сравнения, флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10+ набрал 442 568 баллов.

Согласно более ранним утечкам, это улучшенная версия смартфона Meizu 16s, дебютировавшего в начале года. Смартфон получил безрамочный дизайн без вырезов со встроенным в дисплей ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Новинка получит изогнутый по бокам экран с частотой смены кадров 90 Гц. Основная камера у смартфона тройная с основным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп, который дополнен ультраширокоугольным и телефото модулем на 20 Мп. Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Аккумулятор обладает ёмкостью 4200 мАч.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти и скоростная флеш-память стандарта UFS 3.0. Как ожидается, версия смартфона с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти будет стоить $525.

Компания Meizu уже объявила дату анонса своего следующего флагмана. Meizu 16s Pro будет представлен 28 августа 2019 года в Китае.