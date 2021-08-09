Будущих топ-менеджеров Роскосмоса будут проверять на детекторе лжи перед занятием должности

Наука и технологии
Сегодня в 13:04
Будущих топ-менеджеров Роскосмоса будут проверять на детекторе лжи перед занятием должностиЧтобы противодействовать коррупции
Всех кандидатов на руководящие должности проверяют на полиграфе. Эта практика была введена ещё в пролом году, но только сейчас о ней рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Таким образом он прокомментировал свои высказывания о необходимости введения в России смертной казни за коррупцию в сфере оборонной промышленности. Речь идёт о всех руководящих должностях в Роскосмосе и его предприятий.
Предполагается, что полиграф был введён после бегства за границу Юрия Ясина, директора Научно-исследовательского института космического приборостроения. Как оказалось, чиновник был замешан в коррупционных схемах по выводу денег из бюджета.