Будущих топ-менеджеров Роскосмоса будут проверять на детекторе лжи перед занятием должности

Таким образом он прокомментировал свои высказывания о необходимости введения в России смертной казни за коррупцию в сфере оборонной промышленности. Речь идёт о всех руководящих должностях в Роскосмосе и его предприятий.

Предполагается, что полиграф был введён после бегства за границу Юрия Ясина, директора Научно-исследовательского института космического приборостроения. Как оказалось, чиновник был замешан в коррупционных схемах по выводу денег из бюджета.