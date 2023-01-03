Будут ли новые эпидемии болезней к 2024 году

Но всё равно грипп, даже в форме пандемии, будет не страшнее, чем коронавирус. По мнению эксперта, по всем последствиям, по смертности, даже при переходе в условно сезонную форму, на первом месте останется ковид, на втором расположится грипп, а дальше будут идти респираторно-синцитиальный вирус и другие инфекции.

Такие Крючков отметил, что условно сезонная форма коронавируса может появиться к осени.