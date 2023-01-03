Будут ли новые эпидемии болезней к 2024 году

Будут ли новые эпидемии болезней к 2024 годуРассказал иммунолог
Иммунолог предупредил, что в 2024 году может развиться пандемия гриппа. Иммунолог Николай Крючков рассказал, что грипп в 2024 году может стать пандемией, как это было в 2009-2010 годах. При этом может быть хуже.
Фото: History.com
Но всё равно грипп, даже в форме пандемии, будет не страшнее, чем коронавирус. По мнению эксперта, по всем последствиям, по смертности, даже при переходе в условно сезонную форму, на первом месте останется ковид, на втором расположится грипп, а дальше будут идти респираторно-синцитиальный вирус и другие инфекции.
Такие Крючков отметил, что условно сезонная форма коронавируса может появиться к осени.
Сомневаюсь, что это будет в нынешнем году, но будет пандемия гриппа. Например, с осени следующего года возникнет пандемическая форма гриппа, и это как минимум на один полный сезон будет история. Может быть хуже, чем это было 2009 и 2010 годах. Такие шансы есть. Это может быть осенью в 2024 году.