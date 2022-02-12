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Будут ли присутствовать на Украине британские военные в случае «нападения России»

Они уходят из страны
Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи назвал дату вывода британских военных специалистов из Украины.
Будут ли присутствовать на Украине британские военные в случае «нападения России»

Как отмечается, речь идёт об инструкторах, которые обучали украинских военных обращению с поставленными Великобританией противотанковыми управляемыми ракетами. Как подчеркнул замминистра обороны Великобритании, их военные начнут покидать Украину 12-13 февраля, то есть уже на выходных.

В случае «нападения» России, в Украине не будет ни одного британского военного. «На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего. Все они уезжают в течение выходных», — заявил Хиппи.

Источник: ТАСС
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