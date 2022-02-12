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Будут ли присутствовать на Украине британские военные в случае «нападения России»Они уходят из страны
Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи назвал дату вывода британских военных специалистов из Украины.
Как отмечается, речь идёт об инструкторах, которые обучали украинских военных обращению с поставленными Великобританией противотанковыми управляемыми ракетами. Как подчеркнул замминистра обороны Великобритании, их военные начнут покидать Украину 12-13 февраля, то есть уже на выходных.
В случае «нападения» России, в Украине не будет ни одного британского военного. «На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего. Все они уезжают в течение выходных», — заявил Хиппи.
Источник: ТАСС