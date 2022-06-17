Будут ли россиянам делать прививки от оспы обезьян

По её словам, оспа обезьян обладает низким пандемическим потенциалом. Причём в России вакцина от этого вируса есть, а вскоре из регистрации выйдет ещё одна.

Попова отметила, что по общему мнению учёных, вирус не перейдёт в пандемию. «Необходимости в иммунизации сейчас нет», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.