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Будут ли россиянам делать прививки от оспы обезьян

Анна Попова сказала, что нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Петербургского международного экономического форума заявила, что иммунизации населения от оспы обезьян не будет.
Будут ли россиянам делать прививки от оспы обезьян

По её словам, оспа обезьян обладает низким пандемическим потенциалом. Причём в России вакцина от этого вируса есть, а вскоре из регистрации выйдет ещё одна.

Попова отметила, что по общему мнению учёных, вирус не перейдёт в пандемию. «Необходимости в иммунизации сейчас нет», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

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