Будут ли россиянам делать прививки от оспы обезьян

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Будут ли россиянам делать прививки от оспы обезьянАнна Попова сказала, что нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Петербургского международного экономического форума заявила, что иммунизации населения от оспы обезьян не будет.
По её словам, оспа обезьян обладает низким пандемическим потенциалом. Причём в России вакцина от этого вируса есть, а вскоре из регистрации выйдет ещё одна.
Попова отметила, что по общему мнению учёных, вирус не перейдёт в пандемию. «Необходимости в иммунизации сейчас нет», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.