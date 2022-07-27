Будут ли в России возвращать масочный режим из-за коронавируса

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов. По его словам, он удивлён такому количеству — каждый 4-й гражданин — сторонников возврата масочного режима. При общении с людьми он слышит другое мнение.

При этом Леонов считает, что возвращать масочный режим не стоит. Депутат отметил, что при встрече люди обычно говорят: «Не дай бог, чтобы маски опять вернулись». Но он также подчеркнул, что решение о возврате или продолжении отмены масочного режима будет принято, исходя из количества заболевших и тяжести течения болезни.

«Что касается решения по масочному режиму, то Роспотребнадзор уже рекомендует людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам опять начинать носить маски. Пока это добровольный, рекомендательный порядок. Введение обязательного масочного режима для всех будет зависеть от того, как будет развиваться новая волна коронавируса, если она всё-таки будет. Решение будут принимать от количества заболевших и тяжести течения коронавируса у инфицированных», — объяснил Сергей Леонов.