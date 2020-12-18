Bugatti анонсировал колонки премиум-класса весом 160 кг

В последнее время производители автомобилей все чаще начали развиваться и на других рынках. Так, сначала Tesla выпустила текилу собственного производства, затем к ней же присоединилась компания Morgan, выпустив свой джин из отходов машин. Сейчас же, известный производитель дорогих спорткаров анонсировал колонки премиум-класса, вес которых достигает 160 кг.