Наука и технологии
Сегодня в 13:12
Bugatti создала собственные «умные» часы за 80 тысяч рублей
Выглядит интересно, но уж слишком дорого
Bugatti в первую очередь известна своими люксовыми автомобилями. Но, как оказалось, бренд не против стать частью мира технологий. Для этого она, например, создала собственные «умные» часы, которые тут же оценила в 80 тыс рублей.
Помогает автопроизводителю компания VIITA. Вместе они создали часы, способные отслеживать шаги, GPS и уровень кислорода в крови. Также гаджет поддерживает различные режимы тренировок, автоматический подсчёт кругов при автозаездах.
Что интересно, формально Bugatti представила не одни, а сразу три варианта часов. Но все они «железно» схожи друг с другой, передаёт SlashGear. Отличия прослеживаются лишь во внешнем виде.
Сообщается, что устройство способно проработать от одного заряда до 14 дней. При этом девайс также переживёт погружение под воду на глубину до 100 метров.
Цена новинки — 1097 долларов (около 80 тыс рублей). Пока что проект находится на Kickstarter, доставка запланирована на октябрь 2021 года.