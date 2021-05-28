Bugatti создала собственные «умные» часы за 80 тысяч рублей

Что интересно, формально Bugatti представила не одни, а сразу три варианта часов. Но все они «железно» схожи друг с другой, передаёт SlashGear. Отличия прослеживаются лишь во внешнем виде.

Сообщается, что устройство способно проработать от одного заряда до 14 дней. При этом девайс также переживёт погружение под воду на глубину до 100 метров.