БУКА запустила обновлённый интернет-магазин с играми, консолями и подписками

Компания «Бука» обновила свой интернет-магазин shop.buka.ru, который более 12 лет предлагает покупателям разнообразные игры для ПК и консолей, пополнение игровых счетов, подписки, мерч и аксессуары для геймеров. В новой версии сайта доступен как проверенный контент прошлых лет, так и последние новинки и предзаказы, но главное — сам магазин стал удобнее и современнее. Новый дизайн, по словам представителей компании, делает интерфейс дружелюбнее, а улучшенная навигация с детализированными фильтрами ускоряет процесс поиска нужного товара.

Особенно заметные изменения коснулись мобильной версии магазина, которую полностью переработали, чтобы она по функционалу не уступала десктопной. Теперь все фильтры и сортировки доступны и для мобильных пользователей, что упрощает выбор и покупку игр или мерча прямо с телефона. Одной из ключевых новинок стала функция «умного поиска»: она понимает запросы покупателей даже при опечатках или ошибках в раскладке, так что поиск нужного товара становится максимально простым и удобным.

«Бука» сохранила для покупателей программу лояльности, но обновила пороги для достижения разных статусов — бронзового, серебряного, золотого и платинового, что позволяет получать скидки до 10%, которые суммируются с другими акциями. Также компания возобновила бонусную программу, где баллы, накопленные за покупки и участие в акциях, автоматически превращаются в скидки. В честь обновления магазина «Бука» проводит праздничную акцию: до 17 ноября действует скидка 20% на физические издания игр, а также большие скидки на популярный мерч, такие как коллекционные фигурки и товары по вселенной Гарри Поттера.