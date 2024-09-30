«Букмейт» отказался от иностранного прошлого

Сервис электронных книг «Букмейт», который теперь называется «Яндекс Книги», сменил название в рамках обновления своего бренда. Все ссылки с прежнего сайта переадресованы на новое название, а в магазинах Google Play и App Store приложение также обновило название. Как сообщили в Telegram-канале сервиса, кроме изменения имени, все остальное осталось прежним — библиотека по-прежнему входит в подписку «Яндекс Плюс», а в приложении можно найти около 250 тысяч книг, аудиокниг и комиксов.

По словам представителей сервиса, основная цель переименования — сделать название более понятным. Теперь оно отражает суть предложения: книги, аудиокниги и комиксы собраны в одном месте и доступны с передовыми технологиями Яндекса. Разработчики уверяют, что для пользователей изменений, кроме нового логотипа, не произойдёт.

Напомним, что международный сервис Bookmate был основан в 2010 году британцем Саймоном Данлопом и россиянином Виктором Фрумкиным. В 2022 году компания, владеющая Bookmate, была признана иноагентом, а «Яндекс» приобрёл права на использование платформы в России. Теперь пользователи могут наслаждаться контентом под новым именем.