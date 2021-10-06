Burger King начнёт продавать бургеры из искусственного мяса

Как пишет издание CNBC, Burger King предлагает куриные наггетсы от известного производителя искусственного мяса Impossible Foods. Как отмечается, McDonald’s сотрудничает с Beyond Meat, главным конкурентом Impossible, но они ещё не успели запустить подобную линейку блюд подобно Burger King.

По информации источника, фастфуды начинают переходить на искусственную курятину потому, что натуральное мясо на мировом рынке подорожало в два раза и цена, судя по всему, будет расти. При этом Burger King планирует увеличить посещаемость своих ресторанов за счёт нового блюда, т.к. альтернативы куриному мясу ещё никто не предлагал.