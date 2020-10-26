Burger King показал рестораны будущего
Так, компания планирует, что ее точки питания в будущем оснастят камерами хранения заказов, а также конвейерным принципом доставки заказов до машины клиента, сообщает Business Insider. Самое интересное, что новый тип ресторанов - это не просто концепт, демонстрирующий идею, а полноценный проект, реализация которого запланирована на 2021 год в Майами, Латинской Америке и странах Карибского бассейна.
По мнению компании, оформление заказа в ресторанах нового типа должно осуществляться из машины в специальной “зоне для въезда” - ее планируется расположить под навесами на солнечных батареях. Для самого заказа будет использоваться специальный код, который сканируется на парковочном месте. В момент готовности, его доставят непосредственно к автомобилю.
В случае же, если клиент сделает заказ заранее в мобильном приложении, то его доставят к его автомобилю (который он должен будет расположить на определенном месте на парковке). Также будет опция получения заказа из камер хранения - в этом случае в Burger King намерены использовать конвейер.