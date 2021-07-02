Burger King придумал бургер «со вкусом ничего» для пропаганды вакцинации от COVID-19

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Burger King придумал бургер «со вкусом ничего» для пропаганды вакцинации от COVID-19Жаль, что это лишь маркетинговый ход
Российский офис Burger King опубликовал в своём Instagram-аккаунте пост, в котором призвал пользователей сделать вакцину от COVID-19. Для этого компания придумала вариацию фирменного бургера Воппер «со вкусом ничего».
В том же сообщении сеть ресторанов быстрого питания рассказала о том, что тысячи её сотрудников по всей стране делают прививки. Таким образом они стараются «снизить не только вероятность заболеть, но и риск серьёзных осложнений при заболевании».
Напомним, что одним из самых ярких симптомов коронавируса является пропажа вкуса и обоняния. При этом часть переболевших жалуются на очень медленное возвращение этих двух чувств — некоторые не ощущают вкусов даже спустя полгода после того, как полностью выздоровели.