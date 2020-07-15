Burger King замедлит изменение климата при помощи новой диеты для своих коров

Суть диеты заключается в добавлении в ежедневный рацион животных 100 г лимонной травы, которая призвана снизить количество выбросов метана коровами в воздух. Важно понимать, что согласно последним данным, метан входит в число основных парниковых газов на нашей планете.

Так, предварительные тесты, проведенные компанией, показали, что добавление лимонной травы в рацион коров способно снизить примерно на треть ежедневные выбросы метана, что является крайне интересным показателем. Что же до Вопперов, которые будут готовиться из мяса коров на особой диете, то они должны появиться в некоторых ресторанах сети в Майами, Нью-Йорке, Остине, Портленде и Лос-Анджелесе.