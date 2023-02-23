Burger King запустит в России продажу бургера с растительным мясом

Burger King запустит в России продажу бургера с растительным мясомУже 1 марта
Burger King представил «Веган Воппер» для российского рынка.
Фото: Бургер Кинг
Пока что новинка будет доступна лишь в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. В бургере мясную котлету заменят аналогом из растительного мяса.
В своём заявлении компания ссылается на исследование, проведённое «Ромир». Оно показало, что 11% клиентов ресторанов быстрого питания в России хотели бы видеть в меню бургеры на растительной основе.
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Поставщиком котлет для новинки выступит бренд Hi. Также в «Веган Воппере» традиционный майонез будет заменён веганским аналогом — «Веганесом» от группы компаний «Эфко».
Сообщается, что успех бургера в Москве и Санкт-Петербурге определит, будет ли он запущен в других городах. Остаётся надеяться на то, что эксперимент окажется удачным.