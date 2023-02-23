Burger King запустит в России продажу бургера с растительным мясом

Пока что новинка будет доступна лишь в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. В бургере мясную котлету заменят аналогом из растительного мяса.

В своём заявлении компания ссылается на исследование, проведённое «Ромир». Оно показало, что 11% клиентов ресторанов быстрого питания в России хотели бы видеть в меню бургеры на растительной основе.