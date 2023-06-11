Бурильщики извлекли самую глубокую породу земной мантии в истории

Океаническая кора имеет более устойчивую структуру по сравнению с корой на суше и составляет в среднем 6-7 км в толщину. И чтобы получить образцы без воздействия атмосферы, учёным необходимо организовывать бурение под водой. Для этих целей необходимо обеспечить стабильность научо-бурового судна, что является первой сложностью в этом процессе. Исследователи говорят о том, что бурение под водой необходимо, чтобы избежать выветривания породы.

Бурение под водой «кошмарно сложно», но нынешний «рекорд» позволил учёным собрать так долго искомый материал. В 1991 году команда американских бурильщиков коры достигла отметки в 200,8 метров под морским дном, а сейчас удалось пройти 1 тысячу метров.

Геологи говорят, что они взяли самые глубокие мантийные породы за всю историю подобных исследований, но технически дело не в глубине, потому что есть скважины и глубже — Кольская сверхглубокая, глубина которой составляет 12261 метра ниже уровня моря. Для добычи образцов исследователи использовали так называемое «тектоническое окно» — район, где мантийные породы выдвинуты наиболее близко к поверхности Земли — возле гидротермального поля Затерянного города, вдоль массива Атлантиды, подводного горного хребта.

Также учёные говорят, что строго говоря это ещё не мантия — полученные образцы подвержены влиянию морской воды. Поэтому породу следует считать глубокой корой. Тем не менее это самые глубокие образцы из когда-либо добытых.