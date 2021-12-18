Бусы для защиты от 5G оказались по-настоящему опасными

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Бусы для защиты от 5G оказались по-настоящему опаснымиИз-за ионизирующего излучения
Специалисты Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов исследовали бусы для защиты от воздействия волн 5G.
В бусах исследователи обнаружили ионизирующее излучение, опасное для здоровья. Такие украшения иначе называются квантовыми кулонами и популярны среди сторонников идеи, что 5G опасно для здоровья.
По словам специалистов, в подобных украшениях уровень радиации низок, но не исключено, что их постоянное ношение может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. К слову, производители таких украшений утверждают, что их аксессуары насыщены отрицательными ионами.
Источник: Lenta.ru