Бутылки из опилок. Ученые разработали экологичную замену пластику

Лигнин — это тип органического полимера, который составляет большую часть опорных тканей растений. Так как это еще и побочный продукт в промышленности, его ранее неоднократно использовали для производства дешевых батарей или углеродного волокна.



Исследователи из Стокгольмского университета объединили лигнин с нетоксичным сшивающим химическим веществом, полученным из этиленгликоля, чтобы создать материал с такими же характеристиками, как и у традиционных термореактивных смол.



Полученному материалу черного цвета можно придать множество форм с помощью обычных методов литья или же литья под давлением.



К тому же, изменяя соотношение лигнина и сшивающего агента, можно менять и сами характеристики материала — он может быть мягким и жестким, твердым и хрупким или даже стать сильным клеем. Во всех случаях он также может быть термически разрушен и повторно использован несколько раз, сохраняя механическую прочность, которая описывается как сопоставимая с прочностью существующих инженерных пластмасс.