Был опубликован список самых безопасных авиакомпаний

При составлении рейтинга, эксперты интернет-ресурса учитывали множество различных факторов, в том числе данные об авариях и серьезных нарушениях, в которых принимала участие авиакомпания, срок эксплуатации самолетов, входящих в ее авиапарк, а также рентабельность и многое другое.

Помимо Qantas, в пятерке самых безопасных оказались новозеландская компания Air New Zealand, тайваньская EVA Air, Qatar Airways и Singapore Airlines. В двадцатке лучших нет ни одного российского представителя, но зато есть другие компании, такие как Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM.