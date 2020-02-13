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Были найдены останки черепахи размером крупнее автомобиля
Но это все еще не самая крупная черепаха, известная человечеству
В сети появилась информация о том, что ученые “откопали” останки древней гигантской черепахи, обитавшей на территории Южной Америки в период между 7 млн и 13 млн лет назад.
Так, останки Stupendemys geographicus, которые были найдены в пустыне Татакоа в Колумбии, состояли из панциря длиной 3 м — это заметно крупнее большинства современных автомобилей — а также различных фрагментов нижней челюсти. К слову, данный вид древней черепахи является второй по размеру среди всех известных человечеству видов. Более крупными были лишь морские черепахи архелоны, обитавшие на нашей планете примерно 70 млн лет назад — их размер составлял минимум 4,6 м.
Напомним, что впервые огромная Stupendemys geographicus была открыта еще в 70-х годах прошлого столетия. Максимальные размеры данного вида составляли около 4 м, а вес — более 1,2 т.