Были найдены останки черепахи размером крупнее автомобиля

Так, останки Stupendemys geographicus, которые были найдены в пустыне Татакоа в Колумбии, состояли из панциря длиной 3 м — это заметно крупнее большинства современных автомобилей — а также различных фрагментов нижней челюсти. К слову, данный вид древней черепахи является второй по размеру среди всех известных человечеству видов. Более крупными были лишь морские черепахи архелоны, обитавшие на нашей планете примерно 70 млн лет назад — их размер составлял минимум 4,6 м.