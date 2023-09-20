Было дело: Илон Маск потребовал роли в Cyberpunk 2077 с пистолетом в руках

Маск совершил этот визит, когда в студии его гражданская жена, певица Граймс, озвучивала одного из персонажей. Маск пришёл со старинным пистолетом в руках и сказал, что тоже хочет роль в игре. При этом он предупредил, что пистолет заряжен, «но безопасен».

В каком году это было, не уточняется. Певица Граймс подтвердила этот факт, она вспоминала, что сотрудники студии пришли в замешательство при виде Маска с оружием.