Было дело: Илон Маск потребовал роли в Cyberpunk 2077 с пистолетом в руках

13:48, 20 сентября 2023
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Было дело: Илон Маск потребовал роли в Cyberpunk 2077 с пистолетом в рукахВ шутку
В биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, сказано о том, что был момент, когда предприниматель внезапно пришёл в студию CD Projekt RED и потребовал роли в игре Cyberpunk 2077. И делал он это с раритетным пистолетом в руках.
Маск совершил этот визит, когда в студии его гражданская жена, певица Граймс, озвучивала одного из персонажей. Маск пришёл со старинным пистолетом в руках и сказал, что тоже хочет роль в игре. При этом он предупредил, что пистолет заряжен, «но безопасен».
В каком году это было, не уточняется. Певица Граймс подтвердила этот факт, она вспоминала, что сотрудники студии пришли в замешательство при виде Маска с оружием.