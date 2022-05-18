Было или не было: Пентагон рассказал о случаях применения оружия против НЛО

Если быть точнее, военачальник напрямую ответил — использовались ли в рамках подобных контактов оружие, причём именно что против неопознанных летающих объектов. По его словам, американские солдаты никогда не пытались каким-либо образом стрелять или иным образом сбивать подобные объекты.

При этом Брэй также описал, какими были эти объекты: