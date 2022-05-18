Было или не было: Пентагон рассказал о случаях применения оружия против НЛО

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Было или не было: Пентагон рассказал о случаях применения оружия против НЛОКак ни странно, военные проявляли себя с крайне мирной стороны
Накануне в США состоялись открытые слушания в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса. В рамках него заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй рассказал о случаях контакта американских военных с НЛО.
Если быть точнее, военачальник напрямую ответил — использовались ли в рамках подобных контактов оружие, причём именно что против неопознанных летающих объектов. По его словам, американские солдаты никогда не пытались каким-либо образом стрелять или иным образом сбивать подобные объекты.
При этом Брэй также описал, какими были эти объекты:
Могут быть некоторые, которые представляют собой метеорологические явления или нечто подобное. Некоторые, очевидно, могут являться аномалиями в приборах наблюдения или чем-то подобным.
Скотт Брэй
Напомним, что ранее представитель Пентагона также раскрыл 11 случаяе, когда американские военные могли столкнуться с НЛО.