Было названо условие, при котором США начнут новые ядерные испытания

Так, по словам чиновника, случиться это может уже в течение нескольких месяцев — для этого достаточно лишь получить соответствующее распоряжение от действующего американского президента Дональда Трампа.

Уолтер также отметил, что в случае, если глава государства отдаст приказ провести испытания по техническим или геополитическим соображениям, то американские военные смогут сделать это в крайне сжатые сроки: ”Думаю, это может произойти относительно оперативно”, — рассказал исполняющий обязанности помощника заместителя министра обороны США по ядерным вопросам. Правда, он тут же уточнил, что если речь пойдет о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы.