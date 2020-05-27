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Было названо условие, при котором США начнут новые ядерные испытания
А также сроки их начала, если это все же случится
Исполняющий обязанности помощника заместителя министра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтер назвал условие, при котором Соединенные Штаты начнут новые ядерные испытания.
Так, по словам чиновника, случиться это может уже в течение нескольких месяцев — для этого достаточно лишь получить соответствующее распоряжение от действующего американского президента Дональда Трампа.
Уолтер также отметил, что в случае, если глава государства отдаст приказ провести испытания по техническим или геополитическим соображениям, то американские военные смогут сделать это в крайне сжатые сроки: ”Думаю, это может произойти относительно оперативно”, — рассказал исполняющий обязанности помощника заместителя министра обороны США по ядерным вопросам. Правда, он тут же уточнил, что если речь пойдет о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы.