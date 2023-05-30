Быстрее Apple и Microsoft, но дольше Google и Tesla: NVIDIA наконец-то стала компанией-триллионером

Компания заняла пятое место среди всех, кто когда-либо достигал данной отметки. Причём производитель чипов сумел добиться этого быстрее, чем Apple. В списке компаний, достигших $1 трлн, также нашлось место Facebook (17 лет), Tesla (18 лет), Google (21 год) и Microsoft (44 года).

NVIDIA стала первым чипмейкером, капитализация которого превысила данный уровень. Причиной подобного роста стала недавняя презентация компании на выставке COMPUTEX 2023, где были представлены новые продукты в области ИИ.

Также рост стоимости акций компании был обусловлен публикацией полугодового финансового отчёта, который превзошёл ожидания аналитиков.

Отметим, что всего лишь за последние сутки стоимость акций NVIDIA выросли более чем на 5%.