Быстрее многих пассажирских самолётов: самодельный квадрокоптер установил рекорд скорости

Максимальный разгон, которого удалось достичь устройству, составил 360 км/ч. Именно это значение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. При этом стоит отметить, что подобные скорости достигаются далеко не все пассажирские самолёты.

Известно, что Lademann XLR V3 был построен с использованием стандартных компонентов, таких как аккумулятор, регулятор скорости, двигатели и система передачи видеосигнала. Всё это, по словам создателя устройства, можно без труда найти в любом тематическом магазине.

Общая же стоимость расходных материалов, использованных для создания дрона, составила около 400 долларов.

Также важно отметить, что Lademann XLR V3 работает как обычный квадрокоптер. Правда, для достижения сверхскорости пилот должен направлять его под углом к земле обтекаемыми элементами вперёд.