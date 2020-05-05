Быстрое окончание эпидемии коронавируса в Китае может быть связано с большим количеством курящих в стране

”Ухань, как и все провинции в Китае, ну и как, собственно, весь Китай очень и очень курящий. Не исключено, что именно этим и объясняется такой быстрый сход эпидемии в Китае. В основном вирус затрагивал некурящих, которых там очень мало”, — рассказал эксперт.

При этом он также отметил, что в Европе, из-за бума здорового образа жизни, заболело большее количество людей. Именно так он объяснил тот факт, что на “родине” коронавируса эпидемия прошла в меньших масштабах, чем во многих европейских странах.

”Тем и объясняется, наверное, такой разброс в поле и возрасте теперь у нас в России. Старое поколение курильщиков и молодое — вейперов”, — добавил доктор.