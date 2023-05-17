Быстрые перекусы оказались вредными и вот почему

Специалист привела такое объяснение: при каждом перекусе человек получает дополнительные калории, что в итоге может привести к лишнему весу. К тому же введение новой порции пищи прерывает все процессы сжигания жира в организме.

В нашем желудке пища находится от 4 до 6 часов, и постоянное добавление новых порций приводит к постоянной работе пищеварительной системы, что создаёт дополнительную нагрузку на организм.

Евстигнеева также упомянула, что каждый перекус может увеличивать уровень инсулина, что в свою очередь может вызвать проблемы с уровнем глюкозы в крови.

В том числе речь идёт о инсулинорезистентности, которая является основным симптомом таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет, метаболический синдром и других заболеваний.

Диетолог дала несколько советов тем, кто хочет отказаться от привычки перекусывать. Она рекомендовала организовывать полноценные приемы пищи, которые содержат достаточное количество белка и жира.

Основную калорийность она советует получать на завтрак. Специалист также упомянула, что желание перекусывать может уменьшиться, если исключить из рациона быстрые углеводы, такие как хлеб, макароны и добавленный сахар.