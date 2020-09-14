Наука и технологии
Сегодня 11:14
ByteDance отказала Microsoft в продаже TikTok
На место покупателя теперь претендует компания Oracle
Еще в начале августа стало известно, что американская корпорация Microsoft планирует купить популярный видеосервис TikTok. Более того, нескольким ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы ByteDance, которой и принадлежит сервис, продала свой бизнес в США американской компании до 15 сентября, иначе приложение будет заблокировано.
Сейчас же стало известно, что ByteDance отказала Microsoft в продаже TikTok. Об этом рассказали представители Microsoft на своем официальном сайте:
ByteDance сообщила нам сегодня, что они не продадут Microsoft бизнес TikTok в США. Мы уверены, что наше предложение было бы хорошо для пользователей TikTok и одновременно защитило бы национальные интересы.
Согласно опубликованным изданием Bloomberg данным, второй потенциальный покупатель сервиса, компания Oracle, в последние несколько дней начал вновь вести переговоры о покупке приложения.