ByteDance вложит $12 млрд в ИИ-чипы в 2025 году

Инвестиции будут направлены на приобретение ИИ-чипов и развитие возможностей для обучения моделей искусственного интеллекта. ByteDance планирует потратить около 40 миллиардов юаней ($5,5 миллиарда) на покупку чипов в Китае, а также вложить $6,8 миллиарда в развитие технологий за рубежом, используя современные решения от Nvidia.

Компания заявила, что данные о её планах в публикации Financial Times «неверны». Тем не менее, внимание к развитию ИИ-инфраструктуры связано с усилением давления со стороны властей США, требующих от ByteDance продать TikTok на территории страны.

Согласно информации, около 60% заказов на полупроводники для ByteDance будет размещено у китайских производителей, таких как Huawei и Cambricon. Остальная часть средств пойдёт на чипы Nvidia, модифицированные в соответствии с экспортным контролем США.