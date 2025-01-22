Наука и технологии
Опубликовано 22 января 2025, 15:05
1 мин.

ByteDance вложит $12 млрд в ИИ-чипы в 2025 году

И развитие инфраструктуры
Китайская компания ByteDance, известная как владелец популярного приложения TikTok, планирует вложить более $12 миллиардов в искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году.
ByteDance вложит $12 млрд в ИИ-чипы в 2025 году

© Ferra.ru

Инвестиции будут направлены на приобретение ИИ-чипов и развитие возможностей для обучения моделей искусственного интеллекта. ByteDance планирует потратить около 40 миллиардов юаней ($5,5 миллиарда) на покупку чипов в Китае, а также вложить $6,8 миллиарда в развитие технологий за рубежом, используя современные решения от Nvidia.

Компания заявила, что данные о её планах в публикации Financial Times «неверны». Тем не менее, внимание к развитию ИИ-инфраструктуры связано с усилением давления со стороны властей США, требующих от ByteDance продать TikTok на территории страны.

Согласно информации, около 60% заказов на полупроводники для ByteDance будет размещено у китайских производителей, таких как Huawei и Cambricon. Остальная часть средств пойдёт на чипы Nvidia, модифицированные в соответствии с экспортным контролем США.