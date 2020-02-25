Бытовая техника и электроника могут подорожать в России

Так, Федоров отметил, что цены на бытовую технику могут увеличиться как минимум на 13%, а на электронику, в свою очередь, на 9%.”Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ритейлера, а в некоторых случаях и более 50% — это продукция под собственной торговой маркой.Продавцы производят товар самостоятельно. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую”, — поделился эксперт.

Сообщается, что стоимость бытовой техники и электроники вырастет в случае принятия нормативов об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, который подразумевает внедрение в России стопроцентной ликвидации отходов.