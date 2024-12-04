Бытовая техника REDMOND получила интеграцию с «умным» домом Сбера

Теперь управлять техникой REDMOND Smart Home можно голосом через виртуального ассистента Салют, мобильное приложение или веб-версию платформы Sber. Пока список поддерживаемых устройств включает 17 моделей — от чайников до увлажнителей воздуха. Производитель обещает постепенно добавлять другие свои гаджеты, чтобы сделать экосистему ещё удобнее для пользователей.

В ассортименте REDMOND уже более 50 умных устройств, включая мультиварки, кофеварки, роботы-пылесосы и утюги. Алексей Сапин, отвечающий за маркетинг компании, подчеркнул, что техника проектируется с учётом комфорта пользователя. По его словам, интеграция с партнёрскими сервисами, такими как Умный дом, Sber, помогает людям меньше тратить времени на бытовые задачи и больше отдыхать.

Эксперты отмечают, что российские умные устройства уже сравнимы по качеству с мировыми аналогами. Исследования GfK показывают, что умной техникой пользуется каждый второй житель крупных городов России, а ещё четверть планирует её приобрести. Особой популярностью пользуются умные колонки, розетки, освещение и роботы-пылесосы.