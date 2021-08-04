Бытовую технику Samsung продают со скидками

Со скидками можно ухватить микроволновые печи, пылесосы, стиральные машины, а также духовые шкафы и варочные панели производителя. Размер максимальной скидки достигает 41%. Так, например беспроводной пылесос Samsung Jet 7 продают за 34 990 рублей вместо прежних 44 990.

Стиральную машину Samsung WW90T4541AE/LP, в свою очередь, можно купить за 32 990 рублей вместо 41 990.

Ознакомиться с остальными устройствами, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция в начале сентября, а именно 6 числа.