Бюджет Роскосмоса сравнили с американским NASA

”Бюджет госкорпорации Роскосмос в открытой части (т.е. без учета оборонного заказа) на 2020 год составляет 176 млрд рублей. Эта сумма незначительно больше 12%, которые планируется добавить к бюджету американского космического агентства в 2021 году”, — заявили официальные представители компании.

Напомним, что прямо сейчас бюджет NASA, после прибавки в 1,6 млрд долларов, находится на уровне 22,6 млрд долларов. А это значит, что в 2021 году финансирование космического агентства станет больше примерно на 2,6 млрд долларов или на 166 млрд рублей — именно такой сумме, по всей видимости, равняется бюджет Роскосмоса в текущем году.