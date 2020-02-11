Наука и технологии
Сегодня 17:20
Бюджет Роскосмоса сравнили с американским NASA
Причем российская компания находится явно в проигрыше на фоне американского “конкурента”
Пресс-служба российской государственной корпорации Роскосмос выступила с заявлением, согласно которому бюджет компании, за вычетом военных заказов, в 2020 году составил немногим большую сумму, чем 12% прирост бюджета NASA, запланированного на 2021 год.
”Бюджет госкорпорации Роскосмос в открытой части (т.е. без учета оборонного заказа) на 2020 год составляет 176 млрд рублей. Эта сумма незначительно больше 12%, которые планируется добавить к бюджету американского космического агентства в 2021 году”, — заявили официальные представители компании.
Напомним, что прямо сейчас бюджет NASA, после прибавки в 1,6 млрд долларов, находится на уровне 22,6 млрд долларов. А это значит, что в 2021 году финансирование космического агентства станет больше примерно на 2,6 млрд долларов или на 166 млрд рублей — именно такой сумме, по всей видимости, равняется бюджет Роскосмоса в текущем году.