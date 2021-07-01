Бюджетные беспроводные наушники Xiaomi AirDots 2 временно продают за полцены

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Сегодня в 18:33
Бюджетные беспроводные наушники Xiaomi AirDots 2 временно продают за полценыДоставка — бесплатно
Беспроводные наушники Xiaomi, особенно линейка AirDots — очень популярный гаджет. Не в последнюю очередь это связано с их низкой ценой. Теперь же появился ещё один дополнительный повод купить AirDots 2 — на AliExpress их продают в два раза дешевле обычного.
Так, если стандартная цена на них около 1500 рублей, то сейчас наушники можно купить чуть дороже 750 рублей. Предложение доступно по ссылке. Самое приятное, что продавец доставляет устройство в Россию бесплатно.
Отметим, что в России эти наушники более известны как Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 — именно под этим названием они продаются в официальных магазинах. И, внезапно, в нашей стране официальная цена на них также варьируется в диапазоне 1500 — 1600 рублей.