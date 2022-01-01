Бывает же: в Болгарии противник вакцинации угрожал гранатой и требовал отказаться от масок

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Бывает же: в Болгарии противник вакцинации угрожал гранатой и требовал отказаться от масокЕго задержали
Вечером 31 декабря в столице Болгарии Софии полиция задержала мужчину, который призывал прохожих к отказу от антиковидных ограничений и угрожал взорвать гранату.
«Антиваксер» требовал отменить ношение масок, вакцинацию и другие ограничения и призывал к этому прохожих. Люди вызвали полицию, у мужчины была обнаружена граната.
Позже была задержана спутница дебошира, у которой нашли два пистолета. Она утверждала, что это муляжи.
Источник: Газета.ru