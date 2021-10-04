Бывшая сотрудница Facebook обвинила соцсеть в распространении разжигающего ненависть контента

Так, по словам экс-менеджера Facebook Фрэнсис Хауген (Frances Haugen), соцсеть умышленно плодит контент, который вызывает у людей ярость. Об этом бывшая сотрудница американской компании заявила в беседе с представителями телеканала CBS.

Хауген заявила, что в соцсети вводят пользователей в заблуждение, заявляя об успехе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией. Согласно ее данным, Facebook намеренно распространяет большое количество постов, на которые пользователи реагируют негативно — с ненавистью, гневом и яростью. Делает это для того, чтобы пользователи больше проводили время на сайте, что в конечном итоге идет на пользу прибыли компании.