Бывшая сотрудница Facebook обвинила соцсеть в распространении разжигающего ненависть контента

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Бывшая сотрудница Facebook обвинила соцсеть в распространении разжигающего ненависть контентаА все для удержания пользователей на сайте
На Facebook обрушилось очередное обвинение. На этот раз инициатором стала бывшая сотрудница компании — она обвинила соцсеть в распространении разжигающего ненависть контента.
Так, по словам экс-менеджера Facebook Фрэнсис Хауген (Frances Haugen), соцсеть умышленно плодит контент, который вызывает у людей ярость. Об этом бывшая сотрудница американской компании заявила в беседе с представителями телеканала CBS.
Хауген заявила, что в соцсети вводят пользователей в заблуждение, заявляя об успехе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией. Согласно ее данным, Facebook намеренно распространяет большое количество постов, на которые пользователи реагируют негативно — с ненавистью, гневом и яростью. Делает это для того, чтобы пользователи больше проводили время на сайте, что в конечном итоге идет на пользу прибыли компании.