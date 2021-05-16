Бывшая жена Билла Гейтса получила после развода акций на 222 миллиарда рублей

Занимается вопросом фонд Cascade Investment — инвестиционная компания, созданная Биллом Гейтсом. Как пишет Bloomberg, именно он передал Мелинде Гейтс акции еще одной компании. После этого общая сумма полученных ей ценных бумаг достигла столь внушительных размеров.

Напомним, что инсайдеры уже рассказали о возможной причине развода. Ею могли стать контакты Билла Гейтса с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Так, Мелинда якобы начала опасаться связи последнего с преступной деятельностью ещё в 2013 году. Сразу же после первой встречи Гейтсов с миллионером.