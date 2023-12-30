Бывшего адвоката Трампа поймали на ссылке на сгенерированные ИИ случаи в судебных документах

Бывшего адвоката Трампа поймали на ссылке на сгенерированные ИИ случаи в судебных документахВ своей работе
Бывший адвокат ДональдаТрампа Майкл Коэн в своем судебном документе, в котором он добивался сокращения трехлетнего испытательного срока, по неосторожности включил в него поддельные судебные дела, сгенерированные Google Bard, приняв его за продвинутую поисковую систему, а не за чат-бот с искусственным интеллектом.
Опубликованный в пятницу документ заставил окружного судью США Джесси Фурмана усомниться во включении несуществующих дел и поинтересоваться, участвовал ли Коэн в его составлении. Коэн, признав ошибку, пояснил, что использовал Google Bard для юридических исследований, но не знал о его возможностях искусственного интеллекта.
Этот инцидент перекликается с аналогичным случаем, произошедшим в июне, когда два нью-йоркских адвоката подверглись санкциям за включение в юридическую записку судебных дел, сгенерированных искусственным интеллектом.