Бывшего главу Twitter заподозрили в отмывании денег и помощи в обходе санкций

Опубликовано 05 мая 2024, 01:30
1 мин.
Бывшего главу Twitter заподозрили в отмывании денег и помощи в обходе санкцийВозможно, даже для России
Бывшего главу Twitter, основателя соцсети BlueSky Джека Дорси в США заподозрили в отмывании денег через его криптовалютный сервис Block, а также в помощи обхода санкций ряду «террористических режимов» и стран, включая Россию.
Дорси известен как апологет криптовалют и биткоин-энтузиаст. В отношении него расследование начала спецгруппа прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Его подозревают в отмывании денег посредством серии транзакций через дочерние подразделения Block — Square и Cash App. Якобы в этих операциях участвовали Россия, Куба, Иран, Венесуэла.
Накануне торгов акции Block резко упали из-за распространяемых слухов в связи с расследованием. Дорси пока не прокомментировал эту информацию, но все слухи опроверг представитель Block. Представители прокуратуры от комментариев отказались.