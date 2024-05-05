Бывшего главу Twitter заподозрили в отмывании денег и помощи в обходе санкций

Дорси известен как апологет криптовалют и биткоин-энтузиаст. В отношении него расследование начала спецгруппа прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Его подозревают в отмывании денег посредством серии транзакций через дочерние подразделения Block — Square и Cash App. Якобы в этих операциях участвовали Россия, Куба, Иран, Венесуэла.

Накануне торгов акции Block резко упали из-за распространяемых слухов в связи с расследованием. Дорси пока не прокомментировал эту информацию, но все слухи опроверг представитель Block. Представители прокуратуры от комментариев отказались.