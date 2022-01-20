Бывшего олимпийского спортсмена обвиняют в намеренном крушении своего самолета

Тревор Джейкоб стал объектом критики в Интернете после того, как разместил на YouTube видео, в котором он прыгает с парашютом из самолета и снимает его падение на холмы в лесу Калифорнии.

Во время полета двигатель самолета якобы потерял мощность, заглох и не смог запуститься. Затем Джейкоб направил самолет носом вниз и вышел из него, отправив самолет на самостоятельную посадку.

Через несколько дней после катастрофы Джейкоб вернулся в аэропорт, где ему сообщили, что он должен подать отчет в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

The Drive пытались узнать правдивость этой информации, однако FAA не комментирует отдельные расследования.