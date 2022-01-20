Бывшего олимпийского спортсмена обвиняют в намеренном крушении своего самолета

Наука и технологии
Сегодня в 16:42
1 мин.
Бывшего олимпийского спортсмена обвиняют в намеренном крушении своего самолетаВ том числе, начато расследование этого происшествия
Ютубера и бывшего олимпийского сноубордиста обвинили в том, что он специально разбил свой самолет ради кликов, и Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование, чтобы разобраться в этой ситуации.
Тревор Джейкоб стал объектом критики в Интернете после того, как разместил на YouTube видео, в котором он прыгает с парашютом из самолета и снимает его падение на холмы в лесу Калифорнии.
Во время полета двигатель самолета якобы потерял мощность, заглох и не смог запуститься. Затем Джейкоб направил самолет носом вниз и вышел из него, отправив самолет на самостоятельную посадку.
Через несколько дней после катастрофы Джейкоб вернулся в аэропорт, где ему сообщили, что он должен подать отчет в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
The Drive пытались узнать правдивость этой информации, однако FAA не комментирует отдельные расследования.
Источник: The Drive