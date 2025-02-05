Бывшего сотрудника Google обвинили в шпионаже для Китая

Динг, работающий в Google с 2019 года, был арестован в марте, однако теперь ему предъявлены дополнительные обвинения в экономическом шпионаже и краже коммерческих тайн. Он основал стартап в Китае в 2023 году и подал заявку в шанхайскую программу, предлагающую денежные вознаграждения тем, кто возвращает свои знания и разработки в Китай.

В своей заявке Динг заявил, что его продукт поможет Китаю развить инфраструктуру вычислительных мощностей, сопоставимую с международными стандартами. Прокуратура утверждает, что его стартап планировал предоставить свои разработки китайским государственным учреждениям и университетам.

Если Динг будет признан виновным, он может получить до 15 лет тюрьмы за каждый случай экономического шпионажа и до 10 лет за кражу коммерческих тайн.

Представители Google заявили, что Динг действовал в одиночку, и компания своевременно выявила проблему, передав дело в правоохранительные органы.