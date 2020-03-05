Бывшего сотрудника Google оштрафовали на 179 млн долларов за кражу данных компании

Речь идет об экс-сотруднике Google Энтони Левандовски, который, покинув поискового гиганта в 2016 году, основал собственную компанию, связанную с производством автопилотируемых грузовых автомобилей. Что интересно, вскоре после этого, данную компанию приобрела Uber за немалые 680 млн долларов. Как стало известно чуть позже, Левандовски перед уходом из Google похитил около 14 тыс файлов, которые в конечном итоге и передал Uber. Благодаря этому сервису такси удалось в крайне сжатые сроки разработать лидар для самоуправляемых автомобилей.

Напомним, что иск к самой Uber был урегулирован еще в феврале 2018 года — тогда компания была вынуждена выплатить 245 млн долларов компенсации.