Бывшего сотрудника OpenAI, обвинявшего компанию в нарушениях, нашли мёртвым

По заявлениям полиции, Баладжи покончил с собой, нет признаков насильственной смерти. Его называли ключевым свидетелем в судебных процессах против OpenAI: к компании подали иски New York Times, Mercury News и другие медиахолдинги. А Баладжи называли человеком с «уникальными и релевантными документами», которые должны сыграть решающую роль в судах.

В конце октября Баладжи опубликовал на своём сайте заметку с подробным рассказом и аргументацией, почему практика OpenAI противоречит законам США, а также о «справедливом использовании» данных. При этом многие разработчики и журналисты придерживаются позиции Баладжи в том, что OpenAI незаконно использовала их материалы для обучения своей нейросети.

Специалист погиб через три месяца после того, как он публично обвинил OpenAI в нарушении авторских прав.