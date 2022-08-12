Наука и технологии
Сегодня в 21:54
1 мин.

Бывшего топ-менеджера Qualcomm обвинили в отмывании денег и мошенничестве

А также трёх его сообщников
В Сети появилась информация о свежем обвинении в мошенничестве и отмывании денег, опубликованному прокуратурой США. В качестве обвиняемого выступает бывший вице-президент Qualcomm по исследованиям Кариму Араби.
Бывшего топ-менеджера Qualcomm обвинили в отмывании денег и мошенничестве

По версии гособвинения, Араби, вместе с трёмя подельниками, вынудил Qualcomm заплатить 150 млн долларов за технологию, которой она на тот момент уже могла владеть.

Схема была достаточно проста: мужчина, будучи сотрудником IT-гиганта, изобрёл новую технологию проверки микропроцессоров. При этом он умолчал об этом, представив в качестве автора разработки некую аспирантку из Канады. Её роль исполнила сестра Араби.

Учитывая, что мужчина работал в Qualcomm в момент создания технологии, она, по закону, должна была принадлежать компании. А потому тот факт, что корпорация заплатила за технологию, является мошенничеством. При этом все три обвиняемых также могут быть наказаны за отмывание денег через покупку недвижимости и беспроцентные кредиты.

Новости партнеров
Новости партнеров