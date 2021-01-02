Бывшие работники Tesla и SpaceX анонсировали футуристичную палатку за 1,2 млн рублей

В частности, в такой капсуле расположены две односпальные кровати с матрасами, стул, пуфик, а также письменный стол. В полу, который облицован досками из балтийской березы, имеется отсек, в котором можно хранить вещи. Помимо прочего, стоит отметить, что в палатке есть солнечные панели и аккумулятор с розетками, благодаря чему даже вдали от городских условий можно зарядить технику. Более того, отмечается и наличие беспроводной сети.