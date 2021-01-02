Наука и технологии
Сегодня 08:28
Бывшие работники Tesla и SpaceX анонсировали футуристичную палатку за 1,2 млн рублей
В ней есть кровати, письменный стол, беспроводная связь и аккумулятор с розетками
Бывшие работники Tesla и SpaceX основали собственный стартап Jupe и анонсировали футуристическую палатку за 17, 5 тыс долларов или 1, 2 млн рублей. Палатка располагает необходимыми для проживания за городом удобствами.
В частности, в такой капсуле расположены две односпальные кровати с матрасами, стул, пуфик, а также письменный стол. В полу, который облицован досками из балтийской березы, имеется отсек, в котором можно хранить вещи. Помимо прочего, стоит отметить, что в палатке есть солнечные панели и аккумулятор с розетками, благодаря чему даже вдали от городских условий можно зарядить технику. Более того, отмечается и наличие беспроводной сети.
Полноразмерное состояние такая палатка принимает за несколько часов. Ее площадь составляет порядка 10,3 квадратных метров, тогда как высота потолка соответствует 3, 4 метрам. Компания планирует начать первые поставке в марте текущего года.