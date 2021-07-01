Бывшие руководители Google создали свой поисковик без рекламы

Бывшие руководители Google создали свой поисковик без рекламыНе обошлось, правда, без ложки дёгтя
Одним из них стал новый поисковик Neeva. Его основали два экс-сотрудника Google высшего ранга, пишет Fast Company. Речь идёт о бывшем главе рекламного бизнеса Google Шридхаре Рамасвамм и вице-президенте по монетизации YouTube Вивеке Рагхунатан. Они оба проработали в Google более 10 лет.
Стоит отметить, что ключевой особенностью нового поисковика называется отсутствие на нём рекламы. При этом у этого есть и своя плата — после 3-месячного пробного периода, пользователям предложат подписку за 4,95 долларов в месяц.
За эти деньги разработчики предлагают возможность подключить свои аккаунты в Google, Slack, Office 365, Dropbox и GitHub, а также осуществлять поиск писем, документов и прочей информации по ним. При этом никуда не денется и свобода от рекламы — её в Neeva также не будет.