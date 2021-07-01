Наука и технологии
Сегодня в 13:29

Бывшие руководители Google создали свой поисковик без рекламы

Не обошлось, правда, без ложки дёгтя
По последним данным, Google занимает большую часть рынка поисковых систем — более 92%. Несмотря на это, то и дело появляются новые игроки, желающие «откусить» свой кусок пирога.
Бывшие руководители Google создали свой поисковик без рекламы

Одним из них стал новый поисковик Neeva. Его основали два экс-сотрудника Google высшего ранга, пишет Fast Company. Речь идёт о бывшем главе рекламного бизнеса Google Шридхаре Рамасвамм и вице-президенте по монетизации YouTube Вивеке Рагхунатан. Они оба проработали в Google более 10 лет.

Бывшие руководители Google создали свой поисковик без рекламы

Стоит отметить, что ключевой особенностью нового поисковика называется отсутствие на нём рекламы. При этом у этого есть и своя плата — после 3-месячного пробного периода, пользователям предложат подписку за 4,95 долларов в месяц.

За эти деньги разработчики предлагают возможность подключить свои аккаунты в Google, Slack, Office 365, Dropbox и GitHub, а также осуществлять поиск писем, документов и прочей информации по ним. При этом никуда не денется и свобода от рекламы — её в Neeva также не будет.