Наука и технологии
22:25, 12 апреля 2023
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Бывшие руководители Twitter подали в суд на Илона Маска

Чтобы получить деньги за судебные издержки по прошлым делам

Бывшее руководство и главный юрист Twitter, уволенные Илоном Маском сразу после покупки соцсети, подали на компанию в канцлерский суд штата Делавэр с требованием возместить им деньги, потраченные на судебные издержки.

Бывшие руководители Twitter подали в суд на Илона Маска

Фото: Wallpapers.com

Речь идёт о бывших гендиректоре Twitter Параге Агравале, финансовом директоре Неде Сигале и руководительнице юридического отдела соцсети Виджае Гадде. Они требуют от Twitter возмещения судебных издержек, превышающих $1 млн. Иск был подан более двух месяцев назад, но компания так и не возместила траты. Причём Гадде соцсеть должна больше остальных: юрист потратила на судебные издержки во время слушаний в Палате представителей Конгресса США перед комитетом по надзору и подотчётности более $1,1 млн. Тогда разбирательство касалось модерации контента в соцсети.

Истцы утверждают, что Twitter отказывается оплачивать издержки, хотя между ними и соцсетью заключён договор о возмещении указанных убытков.

При этом Twitter не спешит компенсировать истцам траты.

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