Бывшие руководители Twitter подали в суд на Илона Маска

Речь идёт о бывших гендиректоре Twitter Параге Агравале, финансовом директоре Неде Сигале и руководительнице юридического отдела соцсети Виджае Гадде. Они требуют от Twitter возмещения судебных издержек, превышающих $1 млн. Иск был подан более двух месяцев назад, но компания так и не возместила траты. Причём Гадде соцсеть должна больше остальных: юрист потратила на судебные издержки во время слушаний в Палате представителей Конгресса США перед комитетом по надзору и подотчётности более $1,1 млн. Тогда разбирательство касалось модерации контента в соцсети.

Истцы утверждают, что Twitter отказывается оплачивать издержки, хотя между ними и соцсетью заключён договор о возмещении указанных убытков.

При этом Twitter не спешит компенсировать истцам траты.