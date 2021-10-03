Бывшие сотрудники Джеффа Безоса рассказали о том, что его ракета New Shepard очень опасна для полётов

Как пишет портал Futurism, все сотрудники по понятным причинам остались инкогнито. В письме не перечислены конкретные проблемы безопасности, и на что они могут повлиять в реальности. Но много сказано о низкой культуре безопасности в компании в целом.

Как отмечается, такая культура в сочетании с отсутствием всеобъемлющих правил безопасности для зарождающейся индустрии коммерческих космических полётов вынуждала персонал отдавать приоритет скорости, а не безопасности, что увеличивало вероятность того, что проблемы безопасности останутся незамеченными.

По словам бывших сотрудников Безоса, проблемы настолько серьёзны, что они не чувствовали себя в безопасности даже работая над ракетой, не говоря уже о полётах на таком аппарате.

«Blue Origin повезло, что до сих пор ничего не произошло», — резюмируется в письме.