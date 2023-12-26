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Наука и технологии
22:05, 26 декабря 2023
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Бывшие сотрудники соцсети Маска снова подали на него в суд из-за обещанных денег

Доказательства компании суд не убедили

На Илона Маска и на компанию Х в суд снова подал бывший старший директор по компенсациям Марк Шобингер, который до разрыва отношений с работодателем уже подавал в суд из-за бонусов, обещанных сотрудникам.

Бывшие сотрудники соцсети Маска снова подали на него в суд из-за обещанных денег

© Trevor Cokley / Wikipedia Commons

В иске к Х указано, что соцсеть не выплатила бывшим сотрудникам «миллионы долларов» бонусов, обещанных за продолжение работы по контракту в течение следующего квартала после того, как компанию приобрёл Маск. Но денег никто не получил.

В итоге Шобингер подал коллективный иск от лица порядка 2 тысяч человек на сумму $5 млн.

Юристы соцсети утверждали, что обещания были устными, поэтому не могут рассматриваться как доказательства. Тем не менее окружной судья Сан-Франциско Винс Чхабрия принял решение принять иск бывшего топ-менеджера Х ввиду нарушения компанией контрактов и отклонить ходатайство ответчика об аннулировании иска.

Источник:New York Post
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Илон Маск
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#социальная сеть
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#суд
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#сша
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