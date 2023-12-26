Бывшие сотрудники соцсети Маска снова подали на него в суд из-за обещанных денег

В иске к Х указано, что соцсеть не выплатила бывшим сотрудникам «миллионы долларов» бонусов, обещанных за продолжение работы по контракту в течение следующего квартала после того, как компанию приобрёл Маск. Но денег никто не получил.

В итоге Шобингер подал коллективный иск от лица порядка 2 тысяч человек на сумму $5 млн.

Юристы соцсети утверждали, что обещания были устными, поэтому не могут рассматриваться как доказательства. Тем не менее окружной судья Сан-Франциско Винс Чхабрия принял решение принять иск бывшего топ-менеджера Х ввиду нарушения компанией контрактов и отклонить ходатайство ответчика об аннулировании иска.