Бывшие сотрудники соцсети Маска снова подали на него в суд из-за обещанных денег

Бывшие сотрудники соцсети Маска снова подали на него в суд из-за обещанных денегДоказательства компании суд не убедили
На Илона Маска и на компанию Х в суд снова подал бывший старший директор по компенсациям Марк Шобингер, который до разрыва отношений с работодателем уже подавал в суд из-за бонусов, обещанных сотрудникам.
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В иске к Х указано, что соцсеть не выплатила бывшим сотрудникам «миллионы долларов» бонусов, обещанных за продолжение работы по контракту в течение следующего квартала после того, как компанию приобрёл Маск. Но денег никто не получил.
В итоге Шобингер подал коллективный иск от лица порядка 2 тысяч человек на сумму $5 млн.
Юристы соцсети утверждали, что обещания были устными, поэтому не могут рассматриваться как доказательства. Тем не менее окружной судья Сан-Франциско Винс Чхабрия принял решение принять иск бывшего топ-менеджера Х ввиду нарушения компанией контрактов и отклонить ходатайство ответчика об аннулировании иска.